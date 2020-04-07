Василий Березуцкий: Мне кажется, чемпионат России не будет доигран - Советский спорт
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07 апреля 2020 11:30ФутболШарафудинов Виктор

Василий Березуцкий: Мне кажется, чемпионат России не будет доигран

Заместитель гендиректора ЦСКА поделился своим мнением о том, удастся ли завершить нынешний сезон.

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о различных вариантах завершения футбольного сезона-2019/20.

«Подготовиться к матчам можно за 20 дней, абсолютно легко, – заявил Березуцкий. – И это будет хорошее состояние. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, ведь непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы другие варианты. Они наверняка немного раньше получают информацию из РПЛ и РФС по поводу возобновления сезона. Нужно время, поскольку мы пока не понимаем, сколько это продлится.

Понятно, что у лидеров и команд около зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет. Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в премьер-лигу. И было бы обидно из-за команд, которые могли бы вылететь из РПЛ, но не вылетят. Все-таки существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна. Я надеюсь, в нашей стране будет возможность завершить чемпионат.

Футбол без зрителей – это другой вид спорта, это другие ощущения. Но доиграть без зрителей – это хотя бы вариант. Всем, кто сейчас сидит дома, было бы интересно посмотреть футбол. Можно рассмотреть вариант, что все матчи пройдут в Сочи или Москве без зрителей, но только когда эпидемия утихнет».

В чемпионате России было сыграно 22 тура из 30. ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков.

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