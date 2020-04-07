Дуглас Коста нужен Гвардиоле в «Манчестер Сите» Ранее бразилец играл под руководством испанского тренера за «Баварию».

По информации Corriere dello Sport, Дуглас Коста собирается после завершения нынешнего сезона покинуть «Ювентус». Следующим клубом 29-летнего вингера сборной Бразилии может стать «Манчестер Сити».

В прошлом «горожане» уже пытались несколько раз приобрести бразильца. Ранее Коста уже играл под руководством Хосепа Гвардиолы. В 2015 году по инициативе испанского тренера «Бавария» приобрела бразильца у донецкого «Шахтера» за 30 миллионов евро.

В июле 2018-го Дуглас перешел из мюнхенского клуба в «Ювентус» за 40 млн. В нынешнем сезоне Коста отметился тремя результативными передачами в 14 матчах серии А и при этом всего лишь шесть раз вышел в стартовом составе туринцев.