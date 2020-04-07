Дуглас Коста нужен Гвардиоле в «Манчестер Сите»

По информации Corriere dello Sport, Дуглас Коста собирается после завершения нынешнего сезона покинуть «Ювентус». Следующим клубом 29-летнего вингера сборной Бразилии может стать «Манчестер Сити».
В прошлом «горожане» уже пытались несколько раз приобрести бразильца. Ранее Коста уже играл под руководством Хосепа Гвардиолы. В 2015 году по инициативе испанского тренера «Бавария» приобрела бразильца у донецкого «Шахтера» за 30 миллионов евро.
В июле 2018-го Дуглас перешел из мюнхенского клуба в «Ювентус» за 40 млн. В нынешнем сезоне Коста отметился тремя результативными передачами в 14 матчах серии А и при этом всего лишь шесть раз вышел в стартовом составе туринцев.
«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото) Несмотря на пандемию коронавируса, утром в понедельник футболисты мюнхенского клуба возобновили общекомандные тренировки. 06.04.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Роналду и Бэйл – на выход, Шюррле – в Стамбул Обзор футбольного трансферного рынка, который продолжает жить и в эпоху коронавируса. 06.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт Наконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Футбол на большом экране. Что посмотреть о спорте, когда спорта нет на ТВ? Раз нельзя наслаждаться реальными матчами, самое время посмотреть их в кино. «Советский спорт» вспомнил главные фильмы о спорте, которые способны скрасить ваш досуг. Начнем, конечно же, с футбола. 07.04.2020 09:16 Футбол Мысин Николай, Зибрак Артем Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий