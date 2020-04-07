Александр Медведев: Думаю, РПЛ и РФС рассмотрят вариант с проведением матчей без зрителей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность проведения оставшихся 8 туров чемпионата России при пустых трибунах.
«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей, – рассказал Медведев в интервью ТАСС. – По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.
Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное – вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли».
Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.
«Зенит» после 22 туров лидирует в чемпионате России, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.
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