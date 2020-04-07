СМИ: «Милан» начал переговоры с Давидом Сильвой Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перебраться в «Милан». Согласно источнику, директор «россонери» Паоло Мальдини уже вышел на связь с его агентом и обсудил некоторые детали возможной сделки.

Отмечается, что стороны договорились о второй встрече, в ходе которой они постараются оценить вероятность возможного трансфера.

Напомним, 34-летний испанец играет за англичан с 2010 года. В его активе 423 матча, 73 гола и 134 результативных передач.

Добавим, что его контракт с чемпионом страны заканчивается этим летом.