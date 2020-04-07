Антон Коченков: Сокращение зарплат? «Локомотив» хочет снизить, футболисты не хотят - Советский спорт
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07 апреля 2020 23:40ФутболГичунцев Артур

Антон Коченков: Сокращение зарплат? «Локомотив» хочет снизить, футболисты не хотят

Ранее сообщалось, что все менеджеры клуба, в том числе и гендиректор Василий Кикнадзе, пошли на понижение оклада.

Голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков рассказал, как проводит время, находясь на карантине, а также сообщил, что футболисты красно-зеленых не хотят идти на понижение зарплаты.

«Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму. Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России», - цитирует Коченкова «Матч ТВ».

Ранее на понижение зарплат пошли многие клубы РПЛ, в том числе московский «Спартак» и «Зенит».

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