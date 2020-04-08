Роналдиньо вышел из тюрьмы

Ранее 40-летний Роналдиньо был арестован вместе со своим братом за подделку парагвайских паспортов. Находясь в тюрьме, бразилец активно участвовал в спортивных состязаниях с сокамерниками, играя в футбол и волейбол.
Предполагалось, что из-за пандемии коронавируса он пробудет в тюрьме дольше. Однако адвокатам все-таки удалось добиться его перевода под домашний арест, который Роналдиньо продолжит отбывать Асунсьоне. Выпускать экс-звезду «Барселоны» и «Милана» на родину власти Парагвая не намерены. Они опасаются, что в этом случае он скроется от следствия, так как у Бразилии нет экстрадиции с Парагваем.
Отметим, что Роналдиньо с братом с самого начала отрицали свою вину в подделке документов. По их словам, паспорта им оформляли парагвайские друзья, к которым они и направлялись в Асунсьон.
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