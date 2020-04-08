Роналдиньо вышел из тюрьмы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 апреля 2020 00:53ФутболСергеев Иван

Роналдиньо вышел из тюрьмы

Бывший футболист сборной Бразилии провел в Парагвае за решеткой месяц.

Ранее 40-летний Роналдиньо был арестован вместе со своим братом за подделку парагвайских паспортов. Находясь в тюрьме, бразилец активно участвовал в спортивных состязаниях с сокамерниками, играя в футбол и волейбол.

Предполагалось, что из-за пандемии коронавируса он пробудет в тюрьме дольше. Однако адвокатам все-таки удалось добиться его перевода под домашний арест, который Роналдиньо продолжит отбывать Асунсьоне. Выпускать экс-звезду «Барселоны» и «Милана» на родину власти Парагвая не намерены. Они опасаются, что в этом случае он скроется от следствия, так как у Бразилии нет экстрадиции с Парагваем.

Отметим, что Роналдиньо с братом с самого начала отрицали свою вину в подделке документов. По их словам, паспорта им оформляли парагвайские друзья, к которым они и направлялись в Асунсьон.

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
Бей своих, чтобы Россия боялась. 9 апреля в США суд над футбольной мафией Руководителей американских СМИ обвиняют в преступных схемах с ФИФА, чиновники которой подозреваются в коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 07.04.2020 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Проблемы шерифа индейцев не волнуют. В защиту футболистов, отказывающихся беднеть Игроки все чаще выражают недовольство урезанием зарплат во время пандемии. И их не только можно, но и нужно понять. 06.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Футбол на большом экране. Что посмотреть о спорте, когда спорта нет на ТВ? Раз нельзя наслаждаться реальными матчами, самое время посмотреть их в кино. «Советский спорт» вспомнил главные фильмы о спорте. Начнем, конечно же, с футбола. 07.04.2020 09:00 Футбол Мысин Николай, Зибрак Артем
Почему бы Кожевникову не возглавить «Адмирал» и самому найти для него спонсоров? Виталий Славин – о том, кто должен финансировать «Адмирал» и другие профессиональные клубы. 06.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Почему бы болельщикам «Адмирала» не написать письмо Абрамовичу или Гейтсу? Некие болельщики «Адмирала» (хоккей), «Луча» (футбол), «Спартака-Приморье» (баскетбол), «Приморочки» (волейбол) написали открытое письмо Президенту России. 04.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:53 Футбол Роналдиньо вышел из тюрьмы
23:50 ММА Джастин Гэтжи: Отправлю Фергюсона спать
23:40 Футбол Антон Коченков: Сокращение зарплат? «Локомотив» хочет снизить, футболисты не хотят
23:19 Хоккей Форвард «Эдмонтона» Кейв введен в медикаментозную кому
23:04 ММА Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию
22:47 Баскетбол Чемпионат Италии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
22:20 Формула-1 Гран-При Канады перенесли на неопределенный срок
21:56 Фигурное катание Фигуристка Шошина заболела в Италии коронавирусом
21:55 Футбол СМИ: В Германии планируют доиграть футбольный сезон без зрителей
21:30 Футбол СМИ: «Милан» начал переговоры с Давидом Сильвой
21:16 Хоккей Агент: Шалунов отправится в «Чикаго»
20:51 Бокс Александр Поветкин: Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко
20:36 Фигурное катание Фигуристка Щербакова рассказала о тренировках во время карантина
20:22 Футбол ФИФА продлила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса
20:19 Футбол Глава попечительского совета РФС утратил лидерство в списке самых богатых россиян
20:00 Футбол «Спартак» – Селихову: Ждем тебя на поле, Саша (видео)
19:44 Футбол Маттеус считает, что Нойер покинет «Баварию» по окончании сезона
19:26 Футбол Клопп – о переходе Коутиньо в «Барселону»: Я уважал его решение с первой секунды
19:11 Футбол Слуцкий – Игнатьеву: Дальнобойщик-лох и нарушитель карантина (фото)
18:51 Футбол Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
Теплый стан: незаконная ветка метро вгрызается в природный заказник
В группе риска: могут ли магазины защитить сотрудников от коронавируса
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Коронавирус добрался до Сорочинска: на 7 апреля четыре новых случая в регионе
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика