Роналдиньо вышел из тюрьмы Бывший футболист сборной Бразилии провел в Парагвае за решеткой месяц.

Ранее 40-летний Роналдиньо был арестован вместе со своим братом за подделку парагвайских паспортов. Находясь в тюрьме, бразилец активно участвовал в спортивных состязаниях с сокамерниками, играя в футбол и волейбол.

Предполагалось, что из-за пандемии коронавируса он пробудет в тюрьме дольше. Однако адвокатам все-таки удалось добиться его перевода под домашний арест, который Роналдиньо продолжит отбывать Асунсьоне. Выпускать экс-звезду «Барселоны» и «Милана» на родину власти Парагвая не намерены. Они опасаются, что в этом случае он скроется от следствия, так как у Бразилии нет экстрадиции с Парагваем.

Отметим, что Роналдиньо с братом с самого начала отрицали свою вину в подделке документов. По их словам, паспорта им оформляли парагвайские друзья, к которым они и направлялись в Асунсьон.