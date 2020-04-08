Евгений Коноплянка: Болею за Черышева, хочу чтобы он взял Ла Лигу В текущем сезоне футболист «летучих мышей» отыграл 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка пожелал удачи российскому полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву в борьбе за титул чемпиона Испании.

«Кто может выиграть примеру? Там две команды, кто может выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%», – цитирует полузащитника Tribuna.ua со ссылкой на Instagram украинской ассоциации футбола.

На данный момент чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Что касается «Валенсии», то команда Черышева занимает 7-е место, набрав 42 очка.