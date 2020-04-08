Ребров показал, как можно тренироваться в домашних условиях (видео) Чемпионат России по решению РФС приостановлен до 31 мая.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, находясь на карантине, поддерживает физическую форму, выполняя ряд упражнений в домашних условиях.

«Несмотря на вынужденный перерыв мы не останавливаемся и продолжаем тренироваться дома. Я покажу несколько упражнений, которые вы можете повторять за нами.

Не нужно каких-то специальных приспособлений, главное, чтобы было желание. Смотрим, повторяем и готовимся все к возобновлению чемпионата России», – заявил футболист.