Защитник «ПСЖ» Курзава дал согласие на трансфер в «Барселону» Об этом сообщает Sport.es.

Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Согласно источнику, чемпион французской лиги отказался от его услуг и не будет продлевать соглашение, истекающее этим летом.

Отмечается, что 27-летний футболист уже несколько месяцев ведет переговоры с руководством «Барселоны» и уже сообщил, что готов переехать на «Камп Ноу».

В текущем сезоне Курзава отыграл 14 матчей в рамках лиги 1, забил один гол и отдал один результативный пас.