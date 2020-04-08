Смольников получил три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта. Также Маньяков подчеркнул, что игрок уже получил предложения от других клубов.
«С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», – цитирует агента Sport24.ru.
В декабре 2015 года Смольников продлил соглашение с «Зенитом» до июня 2020 года. Таким образом, ближайшим летом игрок может стать свободным агентом.
В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на его счету 195 матчей за «Зенит», десять голов и 21 голевой пас.
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