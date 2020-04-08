Агент Озила порекомендовал футболистам АПЛ отказаться от понижения зарплат На данный момент чемпионат Англии, как и ряд других лиг, приостановлен на неопределенный срок.

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, считает, что футболистам премьер-лиги не стоит соглашаться на понижение зарплат.

По его словам, ситуация обстоит так, что на данный момент непонятно, будет ли доигран текущий сезон. Таким образом, как считает Согут, клубы могут потерпеть большие убытки и урежут зарплаты своим игрокам.

«Футболистам не стоит соглашаться. В сегодняшней ситуации нужно договориться об отсрочке платежей, потому что в следующем сезоне клубы все равно получат нужную сумму.

Политикам проще придраться к футболистам, назвав их жадными, хотя, многие из них занимаются благотворительностью», – цитирует Согута Sun.