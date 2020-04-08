СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

Российский форвард Александр Бухаров, пребывающий в статусе свободного агента, вел переговоры с иранским клубом.
Отмечается, что 35-летний нападающий поддерживал форму в Саудовской Аравии, где и получил соответствующее предложение.
По информации источника, экс-футболист «Рубина» летал на просмотр. Стороны были близки к подписанию контракта, однако, пандемия коронавируса сорвала планы руководства.
Добавим, что в последний раз нападающий выходил на поле в официальном матче осенью 2017 года.
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