СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса Об этом сообщает «Бизнес Online».

Российский форвард Александр Бухаров, пребывающий в статусе свободного агента, вел переговоры с иранским клубом.

Отмечается, что 35-летний нападающий поддерживал форму в Саудовской Аравии, где и получил соответствующее предложение.

По информации источника, экс-футболист «Рубина» летал на просмотр. Стороны были близки к подписанию контракта, однако, пандемия коронавируса сорвала планы руководства.

Добавим, что в последний раз нападающий выходил на поле в официальном матче осенью 2017 года.