Роберто Манчини: Надеемся, что к Евро Балотелли будет готов на все сто процентов Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

- Балотелли, с точки зрения его качеств, он один из лучших, но этого недостаточно. Он должен показывать больше. В «Брешии» он мало что сделал и знает это. Мы надеемся, что он будет готов на все сто процентов, как в 2012 году при Чезаре Пранделли, - приводит слова Манчини Goal.com со ссылкой на Sky Sport.

Ранее стало известно, что Балотелли планирует покинуть «Брешию» и перейти в турецкий «Галатасарай». Отмечалось, что форвард намерен перейти в более сильную команду, чтобы получить возможность вернуться в сборную.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля. Однако из-за вспышки коронавируса был перенесен на следующий год.