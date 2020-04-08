Владимир Габулов: Назвал лучших вратарей текущего сезона РПЛ Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал лучших голкиперов текущего сезона РПЛ.

- Тяжело выделить кого-то одного. Яркие матчи проводили многие, а так, чтобы кто-то регулярно держался на высоком уровне… Но я, пожалуй, назову троих: Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова и Александра Максименко, - передает слова Габулова RT.

Ранее Вячеслав Чанов, бывший тренер Игоря Акинфеева, поздравил своего ученика с 34-летием, отметив, что никогда не видел у Акинфеева желания уехать за границу.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.