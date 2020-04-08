Вячеслав Чанов: Никогда не видел у Акинфеева желания уехать за границу Бывший тренер Игоря Акинфеева поздравил своего ученика с 34-летием.

О своей работе с Акинфеевым Чанов рассказал в интервью нашему корреспонденту. В частности, он ответил на вопрос о том, почему лучший российский вратарь всю карьеру провел в ЦСКА, не попытав счастья за границей.

«А что в этом плохого? - удивился Чанов. - Значит, Игоря все устраивало в России. Значит, здесь ему было комфортно. Не знаю, было ли у него желание попробовать силы за границей, но лично я таких стремлений у него ни разу не замечал. И не расспрашивал об этом. Мы регулярно общаемся, но в такие вещи лезть не надо».

Полностью интервью с Чановым - здесь. Напомним, что Акинфееву принадлежат абсолютно все значимые вратарские рекорды в истории советского и российского футбола и большинство высших достижений для игроков ЦСКА.