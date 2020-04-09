Чемпионат Испании предложили доиграть на Канарских островах - Советский спорт
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09 апреля 2020 08:19ФутболШарафудинов Виктор

Чемпионат Испании предложили доиграть на Канарских островах

В примере осталось провести 11 туров.

Ассоциация работников гостиничного бизнеса острова Тенерифе обратилась в Королевскую испанскую федерацию футбола с предложением доиграть оставшиеся матчи турниров примеры и сегунды на Канарских островах. Об этом сообщает Marca.

Один из плюсов такого варианта в том, что острова, принадлежащие Испании, изолированы от материка и находятся неподалеку от западного побережья Африки. Вдобавок на Канарах есть множество гостиниц, где можно было бы разместить футболистов, тренеров и сотрудников 42 клубов двух сильнейших испанских дивизионов.

Стоит отметить, что в сегунде выступают два клуба с Канарских островов – «Лас-Пальмас» и «Тенерифе».

В примере было сыграно 27 туров из 38. Первое место занимает «Барселона», на два очка опережая «Реал».

В сегунде тоже осталось сыграть 11 туров, а также будет необходимо провести плей-офф за повышение в классе.

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