Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 12:53ФутболСергеев Иван

Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото)

Форвард «Сочи» Александр Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем.

Об этом свидетельствует фото из инстаграма Кокорина, на котором он изображен с собакой на прогулке. Блокатор вируса прикреплен к спортивным штанам футболиста.

de75f1d5-0f51-4d93-9f33-e875269c1767

Такие бейджи можно приобрести в аптеке. Они снижают вероятность заражения коронавирусом в гораздо большей степени, чем защитные маски. Такой блокатор, в частности, использует пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Еще по теме:
Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса Вылечившиеся от коронавируса российские велогонщики вернулись из ОАЭ
Чанов – об Акинфееве: Когда он закончит? Вспоминаю слова Фила Эспозито… Сегодня вратарю сборной России Игорю Акинфееву исполнилось 34 года. Мы расспросили об имениннике его бывшего тренера Вячеслава Чанова. 08.04.2020 13:52 Футбол Григорьевская Юлия
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Еще по теме:
Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео) Конор назвал Хабиба русалочкой, которая укутывает ноги Менеджер Нурмагомедова: Наши отношения с UFC не изменились
Роналду продают за 57 млн, Рональдиньо вышел из тюрьмы, а игроки КХЛ бегут в НХЛ В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 08.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:32 Биатлон Чикирис Олег
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
13:10 Легкая атлетика Елена Исинбаева – о процессе восстановления ВФЛА в World Athletics: Свет в конце туннеля есть
12:58 Легкая атлетика Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА
12:53 Футбол Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото)
12:43 Формула-1 Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества
12:20 Лыжный спорт FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса
12:06 ММА Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео)
11:53 Футбол Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты
11:41 Футбол Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты
11:24 Футбол Рим и Бильбао могут оказаться не готовы к проведению матчей Евро в 2021 году
11:14 Футбол Байрамян и Чернов на четыре с половиной года продлили контракты с «Ростовом»
10:56 Биатлон Драчев и правление СБР пригласили авторов открытого письма на разговор
10:44 Биатлон Голиков отстранен от должности исполнительного директора СБР, Майгуров назначен и. о.
10:23 Биатлон Союз биатлонистов России сформирует новый тренерский штаб сборных
10:15 Формула-1 Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей
09:56 Велошоссе Вылечившиеся от коронавируса российские велогонщики вернулись из ОАЭ
09:44 Баскетбол Карнишовас станет вице-президентом «Чикаго»
09:31 Футбол «Ювентус» продлит контракт с Дибалой и увеличит аргентинцу зарплату
09:12 Футбол Павел Худяков: Если сезон будет доигран, «Тамбов» по спортивному принципу сохранит место в РПЛ
08:59 Хоккей Хоккеисты и сотрудники «Оттавы» выздоровели после заражения коронавирусом
08:40 Баскетбол Швед может покинуть «Химки» и вернуться в НБА
Своих - бросаем! Россияне вынуждены жить в аэропорту Сеула
«Мой организм нашел общий язык с коронавирусом»
Ольга Кузнечевских: у двух больных COVID-19 ухудшилось состояние
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 42
«Сиди дома, детка!» Чем занимаются на самоизоляции оренбургские VIРы
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика