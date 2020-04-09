Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото) Форвард «Сочи» Александр Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем.

Об этом свидетельствует фото из инстаграма Кокорина, на котором он изображен с собакой на прогулке. Блокатор вируса прикреплен к спортивным штанам футболиста.

Такие бейджи можно приобрести в аптеке. Они снижают вероятность заражения коронавирусом в гораздо большей степени, чем защитные маски. Такой блокатор, в частности, использует пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.