10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» потерял профессиональный статус У клуба из Льежа серьезные финансовые проблемы.

Бельгийская газета L'Echo сообщает, что комиссия по лицензированию Королевской бельгийской футбольной ассоциации приняла решение не выдавать лицензию на сезон-2020/21 футбольному клубу «Стандард» из города Льеж. Из-за этого в следующем сезоне 10-кратный чемпион Бельгии не сможет выступить в элитном дивизионе.

Журналисты сообщают, что решение комиссии обусловлено задолженностями «Стандарда» по заработным платам перед восемью футболистами на общую сумму более 1 миллион евро.

Клуб предпринял попытку ликвидировать долги за счет продажи стадиона, но в федерации не уверены, что клуб в нынешних условиях сможет быстро оформить сделку и получить необходимые средства.

«Стандард» может подать апелляцию на решение комиссии до 14 апреля. В том случае, если льежский клуб не сумеет получить необходимую лицензию, следующий сезон ему придется начать в третьем по статусу бельгийском дивизионе в любительском статусе.

Помимо «Стандарда» комиссия отказала в выдачей лицензий еще двум клубам бельгийской элитной лиги «Остенде» и «Мускрону». При этом успешно прошел лицензирование брюссельский «Андерлехт», испытывавший в последние годы серьезные финансовые проблемы.

Ранее совет директоров бельгийской лиги рекомендовал досрочно завершить чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса. Решение должно быть утверждено 15 апреля.

На первом этапе турнира было сыграно 29 туров из 30. «Брюгге» лидировал с преимуществом в 15 очков над «Гентом». «Стандард» занимал пятое место, дающее право на участие в квалификации Лиги Европы.

Клуба из Льежа 10 раз выигрывал чемпионат Бельгии (последний раз в 2009 году). Лучшее достижение «Стандарда» в европейских соревнованиях – выход в финал Кубка обладателей Кубков сезона-1981/82. В решающем матче «Стандард» уступил 1:2 испанской «Барселоне».