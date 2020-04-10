Денис Черышев: В реальности все не так классно, как в инстаграме Полузащитник «Валенсии» объяснил, почему он не столь активен в соцсетях во время карантина.

«Многие футболисты сейчас активно участвуют в разных челленджах, прямых эфирах, постят в инстаграме, а у тебя – тишина. Почему?» - спросили Черышева в рамках большого интервью официальному аккаунту сборной России «ВКонтакте». «Сейчас у меня такой момент, когда есть желание сфокусироваться на реальной жизни, а не виртуальной, - заявил полузащитник. - В инстаграме обычно показывают только хорошее, красивое. В реальности все не всегда так классно. Зависимость от соцсетей – большая проблема. Когда я был помоложе, очень много времени тратил на инстаграм. Сейчас не стер странички, но удалил приложения с телефона, чтобы лишний раз не заходить. Так мне комфортнее».

Также Черышев рассказал о нарушении им режима карантина, физической форме и отношении к имиджу.