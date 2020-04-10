Илья Геркус: Если получится доиграть чемпионаты, то удастся и выйти из кризиса Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, возобновление сезона, поможет футбольным клубам справиться с кризисной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

- Все клубы попадут в тяжелую ситуацию, но если получится доиграть чемпионаты, то удастся и выйти из кризиса. Хотя, конечно, все просядут в следующем сезоне, доходы упадут. Глобального банкротства не будет, но некоторые клубы пострадают, - передает слова Геркуса «РИА Новости».

Накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность проведения оставшихся 8 туров чемпионата России при пустых трибунах.

Ранее УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.