Игроки «Локомотива» согласились на понижение зарплат Речь идет о сокращении выплат по действующим контрактам на период вынужденной паузы в сезоне.

Зарплаты большинству игроков и тренерам «Локо» будут урезаны на 40 процентов. По нашей информации, для футболистов с относительно маленькими контрактами установят абсолютную, а не процентную величину сокращения. В противном случае молодежь понесла бы слишком большие издержки.

Ранее главный тренер команды Юрий Семин спровоцировал широкую дискуссию в интернете, выступив с призывом «не обижать футболистов». Позже он же заявил, что «футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся». Напомним, что в «Спартаке», «Рубине» и ЦСКА зарплаты игроков срезали на 50 процентов, в «Зените» и «Динамо» - на 40 процентов.