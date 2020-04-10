От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину

Напомним, что 9 апреля Семин выступил в СМИ с авторской колонкой, суть которой заключалась в следующем: не обижайте футболистов РПЛ, не отбирайте у них зарплату, идущую на содержание их зачастую больших семей, живущих в неблагополучных городах, где работу найти очень сложно. Разумеется, слова Семина «взорвали» интернет. Ведь до этого большинство ведущих клубов премьер-лиги уже урезали зарплаты своим игрокам и тренерам, поэтому призыв 72-летнего специалиста был воспринят многими как попытка защитить себя и футболистов «Локомотива», которые, в отличие от коллег из «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Рубина» (и так далее) на уступки руководству пока не пошли.

10 апреля, увидев многочисленные «ответные» публикации в прессе, Семин сделал очередное заявление. Теперь не развернутое, а лаконичное – в личном инстаграме. «Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы (видимо, пропущено «для борьбы». – прим. ред.) с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», – написал тренер. В общем, Юрий Павлович смягчил позицию. Однако болельщики в комментариях стали активно реагировать на все высказывания Семина в совокупности. Мнения разделились.

Некоторые высказали слова поддержки.

mkorzh:

– Все отлично будет, Юрий Павлович!

ersh13:

– Пусть чинуши сокращают себе зарплаты на 40-60 процентов!

shirxan1965:

– Как сказал Юрий Павлович, так и будет.

kirpanasyuk:

– А я понял слова Юрия Палыча как то, что опять акцент делается на плохих футболистах вместо того, чтобы реально что-то делать. Вспоминается ситуация с Кокориным и Мамаевым, где по большей части вся строгость наказания была для показухи. Футболисты тоже люди и я уверен, они тоже что-то делают для борьбы с эпидемией.

rvy2k:

– Юрий Павлович, вы большой молодец, что говорите так, как считаете. Если бы каждый говорил своими словами, а не навязанным мнением, тогда бы и мир стал лучше. По крайней мере, менее лицемерным. Каждому посыл — имейте свое мнение и не бойтесь его высказывать.

Некоторые увидели в словах Семина намек на то, что пора убирать из клуба генерального директора Василия Кикнадзе, не сумевшего договориться с игроками и давно конфликтующего с главным тренером.

mzhelskii4926:

– Убираем Кика и ставим Филатова!

dzho860:

– Так держать, Юрий Павлович, никто не понимает, что дело не в деньгах, а в отношении! Если бы президент общался со своей командой почаще, игроки без раздумий снизили бысебе зарплату! Но когда демон своей команде ставит палки в колеса, вокруг главного тренера крутит интриги, подговаривает лидеров против тренера… Что он хотел взамен? Отношение порождает отношение! Так держать, Палыч!С ним надо делать то же самое, что и с «Интером»,«Андерлехтом» и «Реалом»! Этот демон Кик все только хочет разрушить!

bertram_bunny:

– Пишут, что именно Кикнадзе своим неумением договариваться, манеройобщения с людьми и игроками, в частности, как с чернью, отсутствием профессионализма довел ситуацию до такого. И Кикнадзееще доведет наш клуб до дна.

Но многие усомнились в справедливости заявлений Семина. А некоторые – просто возмущены.

twenty_five25:

– При всем уважении к вам и при том, что я болельщик «Локо», считаю, нужно запретить такие финансовые вливания со стороны госкомпаний в клубы. Государство должно вкладывать в детский спорт, зарплаты детских тренеров, а не миллионные зарплаты среднего уровня футболистов, непонятных агентов, посредников и т. д. При таком раскладе будут стремиться уезжать зарубеж, а клубы начнут зарабатывать на трансферах – и футбол у нас станет бизнесом.

kvassell13:

– Юрий Палыч, отношусь к вам огромным уважением, но в данной ситуации все это выглядит очень некрасиво со стороны игроков. Выбивать себе деньги у госкорпорации с огромными убытками и говорить про бедных родственников в момент, когда многие люди вообще без работы остались, выглядит как минимум странно.

devid_kh:

– Да вы охренели просто со своими футболистами вместе. На наши деньги за билеты и доставку грузов получаете несоразмерные зарплаты, покупаете «Бентли» и дорогие вина. Не тыкайте пальцами в олигархов и депутатов, а покажите пример. Никогда ваша команда не будет такой, как «Спартак» или ЦСКА. Потому что за нее играет всякий сброд. Лично вы всегда вызывали уважение,но теперь –уже нет.

keep_an_eye_on_voron:

– Бедняги, на 20 процентов сокращение вытерпеть не могут. Скоро Баринова в «Пятерочке» встречу…