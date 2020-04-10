В «Сочи» договорились с футболистами о сокращении зарплат на 50% на один месяц Футбольные соревнования в России приостановлены как минимум до 31 мая.

Руководство ФК «Сочи» договорилось с игроками команды о сокращении заплат в апреле на 50 процентов. Об этом рассказал агент словенского защитника сочинцев Михи Мевли Евгений Новиков.

«Сегодня клуб договорился с игроками об урезании зарплаты на 50% в апреле, – цитирует Новикова Чемпионат.com – Дальше стороны будут смотреть, как будет развиваться ситуация. Все находятся в диалоге и идут навстречу друг другу».

Напомним, что ранее о сокращении контрактных выплат со своими футболистами договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».

После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 24 очка.