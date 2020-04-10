Роберто Карлос: Капелло – самый важный тренер в моей карьере Бывший защитник сборной Бразилии рассказал о том, как работа с итальянским тренером в «Реале» помогла ему выйти на новый уровень.

Чемпион мира 2002 года Роберто Карлос в интервью газете Marca рассказал о том, что сотрудничество с Фабио Капелло в мадридском «Реале» стало ключевым этапом его карьеры.

«Рой Ходжсон в «Интере» меня просто уничтожал, заставляя играть в полузащите, – отметил Роберто Карлос. – Если бы я остался в «Интере» у меня не было шанса сыграть за сборную Бразилии на Кубке Америке 1997 года.

Я пошел к президенту Массимо Моратти и попросил его отпустить меня. Я отправился в мадридский «Реал», и Капелло стал самым важным тренером в моей карьере».

Роберто Карлос перешел из «Интера» в «Реал» в 1996 году, и Капелло стал новичка на левом фланге защиты. Впоследствии бразилец стал одним из лучших футболистов этого амплуа в мировом футболе. В составе «Реала» Роберто Карлос трижды выиграл Лигу чемпионов.

Напомним, что в конце карьеры бразилец выступал за махачкалинский «Анжи», сыграв 25 матчей и забив 3 гола в чемпионате России сезона-2011/12.