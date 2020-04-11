«Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 16:08ФутболШарафудинов Виктор

«Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью

В чемпионате Белоруссии продолжается четвертый тур.

В белорусской высшей лиге «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 31-й минуте счет открылся молдавский нападающий гостей Йон Николэеску. На 62-й хозяева отыгрались стараниями Сиримы Гафара, форварда из Буркина-Фасо, который в прошлом году играл за «Армавир» в первенстве ФНЛ.

Набрав по 7 очков, «Слуцк» и «Витебск» в данный момент делят второе и третье места.

17 апреля «Слуцк» сыграет в гостях с солигорским «Шахтером», а 18-го «Витебск» примет чемпиона страны «Динамо-Брест».

Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал не лишать футболистов даже части зарплаты. И явно имел в виду игроков своей команды, контракты которых пока не урезали. 09.04.2020 22:00 Футбол Сергеев Иван
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Плач Палыча. Колонка Семина это не просто вздор, это ошибка Ударившийся в публицистику главный тренер «Локомотива» еще раз доказал, что люди футбола живут в другом мире. 10.04.2020 12:00 Футбол Чикирис Олег
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Новости
17:03 Футбол Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа
16:50 Формула-1 Руководитель команды «Альфа Ромео»: 18 этапов за 6 месяцев обойдутся дороже, чем 18 гонок за год
16:36 Футбол «Реал» и «Барселона» потеряют по 19,5 млн долларов из-за отмены Международного кубка чемпионов
16:21 ММА Ян заявил о желании сразиться с Сехудо на турнире UFC 250
16:19 Футбол Дмитрий Селюк: После пандемии в РПЛ перестанут платить ветеранам по 4 млн евро, как в «Локомотиве»
16:09 Футбол Дмитрий Селюк: Кому важно соотношение «цена-качество», обращайтесь
16:08 Футбол «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью
16:04 Футбол Селюк о скандале в «Барселоне»: Импичмент Бартомеу - пустая болтовня
15:55 Синхронное плавание Алексей Власенко: Российские синхронистки, покинувшие базу «Новогорск», чувствуют себя хорошо
15:35 Футбол Буффон хочет продлить контракт с «Ювентусом» еще на один сезон
15:17 Футбол РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы
14:57 Хоккей Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»
14:56 Футбол Экс-вратарь сборной Украины о словах Усика о России: Что, теперь загнать его в резервацию?
14:35 Хоккей Мэтью Барзал: НХЛ может предложить что-то необычное, чтобы привлечь внимание зрителей в плей-офф
14:24 ММА Фанаты Хабиба Нурмагомедова «атаковали» инстаграм Роналду
14:17 Хоккей Стали известны города, которые НХЛ рассматривает для проведения плей-офф
13:53 Футбол «Ювентус» рассматривает кандидатуру Милинковича-Савича в качестве альтернативы Погба
13:34 Футбол Гаттузо отказался от месячной зарплаты в пользу простых сотрудников «Наполи»
13:17 Хоккей Игорь Есмантович: Для ЦСКА выезд во Владивосток всегда был непростым
12:52 Бокс Мурат Гассиев: Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате боя
«Теперь хоть вешайся...» Пандемия накрыла микрокредитные организации и их заемщиков
Итоги недели в Приморье: пропускной режим, запрет охоты и спасение мишки
В Тюмени скончалась пациентка с коронавирусом
Неделя в Удмуртии: карантин в больницах, скандальный министр и «золотые» макароны
Число больных коронавирусом в Нижегородской области достигло 152
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика