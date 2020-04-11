«Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью В чемпионате Белоруссии продолжается четвертый тур.

В белорусской высшей лиге «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 31-й минуте счет открылся молдавский нападающий гостей Йон Николэеску. На 62-й хозяева отыгрались стараниями Сиримы Гафара, форварда из Буркина-Фасо, который в прошлом году играл за «Армавир» в первенстве ФНЛ.

Набрав по 7 очков, «Слуцк» и «Витебск» в данный момент делят второе и третье места.

17 апреля «Слуцк» сыграет в гостях с солигорским «Шахтером», а 18-го «Витебск» примет чемпиона страны «Динамо-Брест».