ВОЗ рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения рекомендовало правительству Республики Беларусь усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске.
«Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – цитирует О'Коннора «Интерфакс-Запад».
Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это «обязательно карантин или комендантский час», но основное – запрет массовых мероприятий.
Вопреки пандемии коронавируса чемпионат Белоруссии по футболу стартовал по плану. На нынешних выходных продолжается четвертый тур. Зрителям не запрещено присутствовать на стадионах.
В стране зарегистрировано 2 226 случаев заражения коронавирусом (в том числе 245 за последние сутки). 23 человека скончались из-за последствий заболевания.
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно Главный тренер «Ростова» рассказал о жизни команды в самоизоляции. 10.04.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия Мартынюк забил 8 голов в одном матче ЧМ. Личный рекорд Овечкина – 6 за весь турнир 8 апреля – день особенный в хоккейном календаре. На ЧМ-1973 в Москве 27-летний спартаковец Александр Мартынюк заколотил 8 шайб в ворота сборной ФРГ. 08.04.2020 15:00 Хоккей Домрачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожках Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал гостем прямого эфира в инстаграме Александра Кержакова. Было много шуток. 10.04.2020 00:00 Хоккей Григорьевская Юлия Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме продолжил поднятую им же самим накануне дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван «Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…» Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность. 10.04.2020 19:00 Футбол Лукачи Анастасия