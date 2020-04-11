ВОЗ рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий в Белоруссии Чемпионат белорусской высшей лиги – единственный футбольный турнир в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовало правительству Республики Беларусь усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске.

«Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – цитирует О'Коннора «Интерфакс-Запад».

Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это «обязательно карантин или комендантский час», но основное – запрет массовых мероприятий.

Вопреки пандемии коронавируса чемпионат Белоруссии по футболу стартовал по плану. На нынешних выходных продолжается четвертый тур. Зрителям не запрещено присутствовать на стадионах.

В стране зарегистрировано 2 226 случаев заражения коронавирусом (в том числе 245 за последние сутки). 23 человека скончались из-за последствий заболевания.