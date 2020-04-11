Роман Павлюченко: Догадываюсь, для чего Черчесов приглашал Ари, свои схемы есть, агенты работают - Советский спорт
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11 апреля 2020 18:13ФутболШарафудинов Виктор

Роман Павлюченко: Догадываюсь, для чего Черчесов приглашал Ари, свои схемы есть, агенты работают

Бывший нападающий сборной России выступает против выступлений за национальную команду натурализованных бразильцев.

Роман Павлюченко в очередной раз негативно высказался по поводу того, что за сборную России выступают натурализованные бразильские футболисты.

«Гилерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Акинфеева? – цитирует Павлюченко Чемпионат.com – Ну или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Не знаю, для чего все это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.

Открывал ли Черчесов свое агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько матчей, и на этом все закончилось. Для чего это надо было?

Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной. Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт: «На! Ты игрок сборной». Ну не знаю».

Нападающий «Краснодара» Ари сыграл два матча за сборную России в ноябре 2018 года.

Вратарь «Локомотива» Гилерме выступает за национальную команду с 2016 года. Всего на счету голкипера железнодорожников 13 матчей и 10 пропущенных мячей в главной команде России.

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