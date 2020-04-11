Сергей Ташуев: Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского - Советский спорт
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11 апреля 2020 22:13ФутболШарафудинов Виктор

Сергей Ташуев: Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского

Бывший тренера «Краснодар» и солигорского «Шахтера» сравнил чемпионаты Белоруссии и России.

Сергей Ташуев, ранее тренировавший «Краснодар», «Анжи», «Кубань» и солигорский «Шахтер», высказался по поводу критики уровня чемпионата Белоруссии со стороны некоторых российских специалистов.

«Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор, – заявил Ташуев в интервью Tribuna.by – Так говорят люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Белоруссии, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Белоруссии. При этом особой разницы нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Белоруссии, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается».

Ташуев тренировал солигорский «Шахтер» с 18 апреля 2018-го по 4 ноября прошлого года. Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата Белоруссии 2018, а в прошлом году завоевала Кубок страны.

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