СМИ: «Бавария» надеется приобрести Сане за 50 млн евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане по-прежнему интересен руководству «Баварии».
Как сообщает Daily Mail, мюнхенский гранд надеется подписать игрока летом 2020 года, заплатив за его переход 50 млн евро. Об этом сообщил Михаэль Румменигге, брат председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.
Напомним, «Бавария» пыталась заполучить Сане летом 2019 года, однако, трансфер сорвался из-за тяжелой травмы игрока. Он выбыл на полгода и остался в «Сити».
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…» Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность. 10.04.2020 19:00 Футбол Лукачи Анастасия «Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:41 Хоккей Славин Виталий