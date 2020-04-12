СМИ: «Бавария» надеется приобрести Сане за 50 млн евро Чемпион Германии уверен, что пауза в текущем сезоне ударит по трансферному ценнику игрока.

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане по-прежнему интересен руководству «Баварии».

Как сообщает Daily Mail, мюнхенский гранд надеется подписать игрока летом 2020 года, заплатив за его переход 50 млн евро. Об этом сообщил Михаэль Румменигге, брат председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Напомним, «Бавария» пыталась заполучить Сане летом 2019 года, однако, трансфер сорвался из-за тяжелой травмы игрока. Он выбыл на полгода и остался в «Сити».