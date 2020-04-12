СМИ: Хамес дал согласие на трансфер в «Эвертон»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес готов перебраться в «Эвертон», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его информации, решающую роль в переговорах сыграл тот факт, что главным тренером «ирисок» является итальянец Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Реал» не рассчитывает на игрока и хочет продать его этим летом. В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
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