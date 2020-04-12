СМИ: Хамес дал согласие на трансфер в «Эвертон» Колумбиец хочет воссоединиться с Карло Анчелотти, который пригласил его на «Сантьяго Бернабеу».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес готов перебраться в «Эвертон», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, решающую роль в переговорах сыграл тот факт, что главным тренером «ирисок» является итальянец Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» не рассчитывает на игрока и хочет продать его этим летом. В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.