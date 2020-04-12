Вратарь «Спартака» Ребров сменил имидж (фото) - Советский спорт
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12 апреля 2020 11:51ФутболГичунцев Артур

Вратарь «Спартака» Ребров сменил имидж (фото)

В текущем сезоне 36-летний игрок провел два матча и пропустил три мяча.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров побрился налысо. Футболист опубликовал соответствующее фото в своем Instagram и написал: «Карантин 2020».

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Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что карантин, вызванный пандемией коронавируса, продлится до 30 апреля.

Добавим, что чемпионат России приостановлен до 31 мая.

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