Вратарь «Спартака» Ребров сменил имидж (фото) В текущем сезоне 36-летний игрок провел два матча и пропустил три мяча.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров побрился налысо. Футболист опубликовал соответствующее фото в своем Instagram и написал: «Карантин 2020». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 12 Апр 2020 в 12:16 PDT Ранее президент России Владимир Путин объявил, что карантин, вызванный пандемией коронавируса, продлится до 30 апреля. Добавим, что чемпионат России приостановлен до 31 мая.