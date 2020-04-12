Президент «Брешии» о предложении «Лацио» доиграть сезон: Крики осла не слышны Богу Массимо Челлино не позволит своему клубу играть, если чемпионат Италии возобновится во время пандемии.

«Это не провокация, пусть нас в этом случае лишают очков, - заявил президент «Брешии» в интервью Giornale di Brescia. - Я возьму на себя всю ответственность. Вокруг слишком много эгоизма. Знаю, «Лацио» хочет возобновить матчи... Но крики осла не слышны на небесах, как говорят у нас. И то же самое могу сказать руководителям федерации. Пусть меньше болтают по ТВ и изучают финансовое состояние клубов.

Пусть президент футбольной федерации Габриэле Гравина и другие чиновники прогуляются по Брешиии и увидят своими глазами, что здесь происходит.

Вылет в серию B? Ничего страшного. «Брешиа» не обанкротится и легко потом вернется в серию А. Но играть до полного устранения коронавируса мы не будем».

После 26 туров «Брешиа» занимает последнее 20-е место, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии могут возобновить 31 мая. При этом правительство страны планирует запретить проход зрителей на трибуны до января 2021 года.