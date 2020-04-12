«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью В чемпионате Белоруссии продолжается четвертый тур.

Матч белорусской высшей лиги «Смолевичи» – «Шахтер» (Солигорск) завершился со счетом 0:0.

«Шахтер» занимает 10-е место с 5 очками. Столько же у «Немана».

«Смолевичи» в 2 очками находятся на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы, не одержав в четырех турах ни одной победы.

17 апреля состоятся матчи «Белшина» – «Смолевичи» и «Шахтер» – «Слуцк».