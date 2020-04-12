Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Ислочью» В чемпионате Белоруссии продолжается четвертый тур.

Матч белорусской высшей лиги «Динамо-Брест» – «Ислочь» завершился со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 39-й минуте стараниями Дмитрия Комаровского, однако еще до перерыва чемпион Белоруссии отыгрался. Камерунский защитник Габи Кики добил мяч в сетку после того, как Павел Савицкий со штрафного попал в перекладину.

На 77-й автором победного гола «Динамо» стал 35-летний украинец Артем Милевский. В компенсированное время Савицкий реализовал пенальти (90+4).

«Динамо-Брест» набрало 7 очков и входит в группу из трех команд, которые делят места с третьего по пятое. Столько же очков после четырех туров имеют «Слуцк» и «Витебск»

«Ислочь» с 6 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

18 апреля состоятся матчи «Ислочь» – «Славия» и «Витебск» – «Динамо-Брест».

Четвертый тур чемпионата Белоруссии завершится завтра матчем «Славии» и «Руха».