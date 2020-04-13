Иван Ракитич: Всегда говорил, «Барселона» - это идеальное место Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что хотел был отработать до конца действующий контракт с каталонским клубом.

- Как я всегда говорил, «Барселона» - это идеальное место. Я хочу наслаждаться футболом и помогать команде. У меня была очень странная первая часть сезона, очень неудобная и удивительная для меня, но из этого я должен извлечь несколько уроков и стать лучше.

Иногда случаются вещи, которые вы не понимаете, но вы не должны их понимать, но обязаны принимать. Надеюсь, что смогу закончить этот контрактный год. Если этого не произойдет, мы сядем за стол переговоров, но сейчас самое главное - быть на высоте и завершить сезон наилучшим образом. Позже все проанализирую, но моя идея – до конца отработать действующий контракт, - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» стал главным претендентом на 32-летнего полузащитника «Барселоны», которая, как отмечалось, не станет удерживать хорвата от перехода, если получит за его трансфер порядка 20 миллионов евро.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. С тех пор хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу.

Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года, а немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.