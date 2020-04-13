«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за трансфер хавбека молодежной сборной Франции «Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.

Как сообщает Daily Star, «мерсисайдцы» готовы предложить «Лиллю» за переход 21-летнего хавбека до 35 миллионов фунтов стерлингов.

При этом отмечается, что французы, ранее не желавшие расставаться с опорным полузащитником, могут оказаться более сговорчивыми, стремясь покрыть расходы на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что Сумаре попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

Добавим, что полузащитник является воспитанником академии «ПСЖ», а за «Лилль» выступает с июля 2017 года. С тех пор он провел 69 матчей за команду во всех турнирах, записав на свой счет один гол, одну результативную передачу, а также заработав четыре желтых и одну красную карточку.