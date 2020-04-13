«Барселона» попробует купить Комана, если не сорвутся сделки по Неймару и Лаутаро «Барселона» заинтересовалась нападающим «Баварии» Кингсли Команом.

Как сообщает Sport.es, «Барселона» намерена подписать 23-летнего французского вингера, если не удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере бразильского форварда Неймара и «Интером» о переходе аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Добавим, что Коман является воспитанником академии «ПСЖ». В «Баварию» левый вингер перешел из «Ювентуса» летом 2017 года. С тех пор он провел 147 матчей за мюнхенскую команду, записав на свой счет 30 забитых мячей и 37 голевых передач.

Отметим, что действующий контракт Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.