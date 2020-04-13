Агент Смольникова: Ведем переговоры с тремя российскими клубами При этом он не исключил переезд игрока в MLS.

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что его клиент может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

«Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS», – цитирует агента Sport24.ru.

В декабре 2015 года футболист продлил соглашение с «Зенитом» до июня 2020 года. Таким образом, ближайшим летом игрок может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на счету Смольникова 195 матчей за «Зенит», десять голов и 21 голевой пас.