Сергей Балахнин: Отпускать или нет легионеров, клуб решает сам, но не вижу в этом ничего страшного - Советский спорт
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14 апреля 2020 10:17Футбол

Сергей Балахнин: Отпускать или нет легионеров, клуб решает сам, но не вижу в этом ничего страшного

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит ничего страшного в том, что легионеры клубов РПЛ уезжают домой на время перерыва в чемпионате, связанного с пандемией короновируса.

- Ситуация очень сложная, и никто не знает, что будет через месяц. Отпускать или не отпускать своих легионеров, каждый клуб решает сам. Но по обстановке видно, что вся эта ситуация не закончится в ближайшее время. Поэтому не вижу ничего страшного, что иностранцы уезжают домой к своим семьям. Тренироваться полноценно все равно ни у кого сейчас нет возможности. Сложно прогнозировать, как это скажется на команде после возобновления сезона и вообще будут ли чемпионат доигрывать, - передают слова Балахнина «Известия».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что клубы РПЛ обсудят дальнейшие действия в связи с пандемией коронавируса 10 апреля, но 1 числа РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.

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