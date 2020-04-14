ФИФА: Вопросами календаря матчей сборных занимается специальная рабочая группа Дополнительная информация о матчах национальных сборных будет опубликована ФИФА в установленном порядке.

- Специальная рабочая группа ФИФА занимается вопросами календаря матчей национальных команд. Дополнительная информация будет опубликована в установленном порядке, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтаньяли спрогнозировал возможные сроки возобновления матчей национальных сборных, отметив, что скорее всего, их придется отложить до 2021 года.

Напомним, что на лето 2021 года был перенесен Евро-2020. Все июньские товарищеские матчи сборных отложены на неопределенный срок. Уже отменен клубный Международный кубок чемпионов. Вызывает сомнения возможность проведения осенью Лиги наций - турнира под эгидой УЕФА.