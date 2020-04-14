Борис Раппопорт: Думаю, что в футболе, когда все вернется к обычной жизни, будут серьезные изменения Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал новость, что международные матчи могут быть перенесены на следующий год.

- Я думаю, что это вынужденная мера. Может быть, мы не все знаем. Они получают информацию о том, на сколько (времени) эта пандемия может быть по длительности.

Я думаю, что в футболе, когда все вернется к обычной жизни, будут серьезные изменения. Все будет зависеть от длительности вот этой эпидемии, сколько она будет продолжаться, - приводит слова Раппопорта телеканал «360».

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтаньяли спрогнозировал возможные сроки возобновления международных матчей, отметив, что скорее всего, их придется отложить до 2021 года.

Напомним, что на лето 2021 года был перенесен Евро-2020. Все июньские товарищеские матчи сборных отложены на неопределенный срок. Уже отменен клубный Международный кубок чемпионов. Вызывает сомнения возможность проведения осенью Лиги наций - турнира под эгидой УЕФА.