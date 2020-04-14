Шнуров - Кержакову: Пойду ли в президенты? Смотря сколько выпью Популярный музыкант Сергей Шнуров объяснил Александру Кержакову, при каких условиях готов баллотироваться на президентские выборы.

«Пойду ли в президенты? - переспросил Шнуров бывшего форварда «Зенита». - Зависит от того, сколько выпью. Так что вам всем придется скинуться. Деньгами, разумеется, не выпивкой». Также Шнуров объяснил, с какой целью хочет попасть в Госдуму, и рассказал о своем отношении к «Газпром Арене». Напомним, что в начале этого года лидер рок-группировки «Ленинград» вступил в «Партию Роста».