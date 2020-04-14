Сергей Шнуров: Хочу попасть в Госдуму, чтобы всех там перезаражать коронавирусом - Советский спорт
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14 апреля 2020 21:34ХроникаСергеев Иван

Сергей Шнуров: Хочу попасть в Госдуму, чтобы всех там перезаражать коронавирусом

Известный музыкант поделился своими политическими амбициями.

«Зачем мне политика? - переспросил Шнуров Александра Кержакова во время общения в прямом эфире инстаграма бывшего форварда «Зенита». - Хочу попасть в Госдуму. Чтобы перезаражать там всех коронавирусом».

Напомним, что в начале этого года музыкант вступил в «Партию Роста». 13 апреля Шнуров отметил 47-летие. Также лидер рок-группировки «Ленинград» поделился мнением о «Газпром Арене», назвал условие, при котором будет баллотироваться в президенты России, составил тройку лучших спортсменов и рассказал, когда перестал смотреть интервью Юрия Дудя.

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