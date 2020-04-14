Лука Джорджевич: Жена должна родить, поэтому остались в Москве В нынешнем сезоне черногорский нападающий «Локомотива» сыграл лишь четыре матча в РПЛ.

Лука Джорджевич рассказал, что вскоре должен стать отцом.

«Я сейчас нахожусь в Москве с моей женой, – рассказал Джорджвич в интервью Sport24.ru – Она беременна и должна родить через несколько недель, поэтому мы приняли решение остаться здесь, в России».

В августе прошлого года «Локомотив» заплатил за Джорджевича «Зениту» 2,5 млн евро, однако на данный момент 25-летний черногорский нападающий на данный момент сыграл лишь 6 матчей за железнодорожников (4 в РПЛ), не забив ни одного мяча. 18 октября в выездном матче 13-го тура чемпионата против «Ахмата» Лука получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена.