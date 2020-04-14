Министр спорта Белоруссии: Нет необходимости приостанавливать футбольный чемпионат - Советский спорт
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14 апреля 2020 23:22ФутболШарафудинов Виктор

Министр спорта Белоруссии: Нет необходимости приостанавливать футбольный чемпионат

Турнир белорусской высшей лиге остается единственным футбольным соревнований в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался по поводу возможной приостановки футбольного чемпионата из-за пандемии коронавирса.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию, – цитирует Ковальчука Tribuna.by – Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации!

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет».

В чемпионате белорусской высшей лиге было сыграно четыре тура, но «Витебску» из-за пандемии коронавируса приходится проводить матчи на нейтральных полях.

В Белоруссии было подтверждено с 3 281 случай заражения COVID-19 (+362 за предыдущие сутки). 33 заболевших скончались.

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