Министр спорта Белоруссии: Нет необходимости приостанавливать футбольный чемпионат

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался по поводу возможной приостановки футбольного чемпионата из-за пандемии коронавирса.
«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию, – цитирует Ковальчука Tribuna.by – Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации!
Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет».
В чемпионате белорусской высшей лиге было сыграно четыре тура, но «Витебску» из-за пандемии коронавируса приходится проводить матчи на нейтральных полях.
В Белоруссии было подтверждено с 3 281 случай заражения COVID-19 (+362 за предыдущие сутки). 33 заболевших скончались.
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