Аршавина не поставили на первое место в рейтинге лучших россиян в истории АПЛ - Советский спорт
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15 апреля 2020 10:32ФутболСергеев Иван

Аршавина не поставили на первое место в рейтинге лучших россиян в истории АПЛ

Была определена пятерка сильнейших российский легионеров чемпионата Англии.

Рейтинг составило авторитетное агентство beIN Sport. Лучшим российским легионером АПЛ стал Андрей Канчельскис, выступавший в 1992 - 1997 годах за «МЮ», «Эвертон» и «Саутгемптон». Следом за ним расположился бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Далее идут Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм») и Юрий Жирков («Челси»).

Интересно, что недавно Смертина включили в число восьми худших в истории игроков, становившихся чемпионами Англии.

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