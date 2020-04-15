Аршавина не поставили на первое место в рейтинге лучших россиян в истории АПЛ Была определена пятерка сильнейших российский легионеров чемпионата Англии.

Рейтинг составило авторитетное агентство beIN Sport. Лучшим российским легионером АПЛ стал Андрей Канчельскис, выступавший в 1992 - 1997 годах за «МЮ», «Эвертон» и «Саутгемптон». Следом за ним расположился бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Далее идут Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм») и Юрий Жирков («Челси»).

Интересно, что недавно Смертина включили в число восьми худших в истории игроков, становившихся чемпионами Англии.