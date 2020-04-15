Занимавший 12-е место в ФНЛ-2019/20 «Армавир» снялся с чемпионата Президент клуба Валентин Климко объявил о том, что «Армавир» прекращает участие в первенстве ФНЛ.

«Уважаемые болельщики «Армавира», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб! Вынужден сообщить, что в связи с тем, что «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять «Армавир» с ФНЛ. Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил Джеван Крикорович... Вероятно, новый сезон клуб начнет в ПФЛ. Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус», - заявил Климко пресс-службе клуба.

Отметим, ранее из-за отказа финансировать профессиональный спорт властей Приморья на грани расформирования оказался другой участник ФНЛ-2019/20 «Луч» из Владивостока. «Армавир» ушел на перерыв в чемпионате на 12-м месте, которое позволяло команде сохранить прописку во втором по рангу дивизионе чемпионата России.