Илья Абаев: В ФНЛ нет больших зарплат, поэтому сокращать, как в РПЛ, наверное, неуместно Голкипер «Чертаново» Илья Абаев заявил, что в клубе не поднимался вопрос о сокращении зарплат.

- Никаких разговоров не было. В команде и в ФНЛ, в целом, нет больших зарплат, поэтому сокращать, как в РПЛ, наверное, неуместно, - цитирует Абаева «РИА Новости».

Напомним, что после 27 туров первенства ФНЛ «Чертаново» с 54 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.