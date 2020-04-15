Жиру по окончании сезона перейдет в «Интер» «Интер» намерен в ближайшее трансферное окно бесплатно оформить переход нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен предложить 33-летнему французу, который в конце сезона станет свободным агентом, двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что в случае перехода в итальянский клуб Жиру придется пойти на серьезное сокращение зарплаты. Так, по информации издания, самые высокие зарплаты в «Интере» у Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена - 6,5 миллиона евро, в то время как французский нападающий получает в «Челси» 8 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Челси» и Жиру не могут договориться о продлении контракта.