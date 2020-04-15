Флик одобрил трансфер Сане в «Баварию», а Клозе должен стать ассистентом главного тренера мюнхенцев Чемпион Германии хотел приобрести форварда «Манчестер Сити» еще прошлым летом.

Немецкая газета Bild сообщает, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал согласие на оформление трансфера 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане, а также договорился с Мирославом Клозе о работе в своем тренерском штабе.

«Бавария» собиралась приобрести Сане еще прошлым летом, но в августовском матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» форвард получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Лерой вернулся в строй лишь к концу февраля, однако до паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса успел провести лишь одну встречу за резервистов «Манчестер Сити».

Немецкие журналисты отмечают, что если в прошлом году речь шла о трансфере за 100 миллионов евро, то теперь Сане может обойтись «Баварии» гораздо дешевле.

Что касается сотрудничества Флика и Клозе, то главному тренеру мюнхенцев осталось согласовать назначение нового помощника со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Клозе – лучший бомбардир финальных турниров чемпионатов мира по футболу (16 забитых мячей), а также лидер по количеству голов в составе сборной Германии (71).

Мирослав выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 годы, а профессиональную карьеру завершил в 2016-м после пяти сезонов в римском «Лацио». С 2018-го Клозе тренирует юношескую команду мюнхенского клуба (U17).